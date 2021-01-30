شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتجاوز الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ستكون الفرصة مواتية أمام أهلي جدة لتجاوز الهلال في الدوري السعودي للمحترفين عندما يستقبل نظيره الباطن، مساء الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري، في حين تأجلت مواجهة الهلال والعين لارتباط الأزرق بمباراة كأس السوبر.

ويسعى الأهلي صاحب 29 نقطة للفوز وبلوغ النقطة 32 ليكون في الصدارة مؤقتاً بمشاركة الشباب ويواصل في نفس الوقت انتفاضته التي حقق من خلالها 7 نقاط في آخر 3 مباريات بفضل فوزين على الاتفاق وأبها وتعادل مع الهلال، في حين يدخل الباطن بعد فوزه الأخير على العين 2-1 ليصبح رصيده 16 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر.

ويدخل الأهلي المباراة من دون قائده عمر السومة، الذي لا يزال في طور التعافي من إصابته العضلية التي لحقت به في مباراة أبها التي أحرز فيها هدفين رافعاً رصيده التهديفي إلى 8 أهداف هذا الموسم، كما يغيب عنه الغاني أوسو الذي تم إنهاء إعارته وعاد إلى صفوف فريقه السابق الفيحاء الناشط في الدرجة الأولى.

ويشهد ختام الجولة لقاءين، تجمع القادسية التاسع بالوحدة العاشر على ملعب الأول، في حوار يسعى من ورائه الأول لرد الثأر من خسارة الدور الأول 1-2 بينما يدخل «فرسان مكة» بعد هزيمتين أمام النصر والشباب توالياً، ما جعل رصيده يتجمد على 20 نقطة متساوياً مع القادسية الذي حقق 3 تعادلات متوالية في آخر 3 جولات.

ويستضيف الرائد العائد للانتصارات في الجولة الأخيرة على حساب الفتح فريق ضمك صاحب المركز قبل الأخير، وكلاهما يبحث عن النقاط الثلاث لتحسين مركزه.