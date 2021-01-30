شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: أجهزة الفار في مصر كانت "مستعملة" والشركة اعتذرت لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن كواليس اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد، مع الشركة المسئولة عن تقنية الفار فى الدوري المصري، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بشكل أو بآخر لا أحب التواجد على الفيس بوك لأنه سبب مشاكل كثيرة بين الناس، لم أتردد في التواجد مع الحكام خلال الدورات التدريبية، وأناشد كل من لديه فكرة يمكن أن تساعدنا أن يمد يده معنا في هذا الملف، ودخول الفار إلى مصر هو انجاز كبير للجنة الخماسية، ولكن القصة في التطبيق، وصلاحية الأجهزة .

وأضاف، عضو لجنة حكام الكاف : أجهزة الفار في مصر كانت مستعملة قبل ذلك وهذا ما أثبتته التقارير، وكان أول إصلاح لأزمات الفار هو الاجتماع مع الشركة، وحقوق الاتحاد المصري محفوظة بالمكاتبات والتقارير، ولدينا حق بنسبة مليون في المائة وموقفنا سليم.

وأكد عبد الفتاح ان اتحاد الكرة قال إن الشركة إذا لم تستجب فلدينا شركة أخرى بديلة، حتى لا تتأثر المسابقة، مضيفا: لم يكن هناك تعاقد مع الشركة ولكن كان اتفاق، ولذلك موقفنا أقوى، والشركة استجابت لجميع مطالبنا، واعتذروا لنا.

واختتم عصام عبد الفتاح: "أمامنا 7 أشهر حتى الانتخابات وسأرى وقتها الجو العام وهل هناك رغبة حقيقية في الاصلاح أم لا وأعتقد أننى سأكون متواجدا بالانتخابات".