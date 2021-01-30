شكرا لقرائتكم خبر عن طائر الاسكواش رامي عاشور يتجه إلى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعتزاله مؤخرا، أعلن رامى عاشور طائر الاسكواش وصاحب المسيرة الذهبية وغير المسبوقة كونه أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم (16 عاما)وكذلك أصغر من تصدر قائمة لاعبى الاسكواش فى التصنيف العالمي (22 عاما)، بأنه سيتجه الى التدريب، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا كشف فيه الستار عن تعاقده مع أحد الأندية بفرعيه فى الشيخ زايد والتجمع الخامس، لبدء مسيرته الجديدة كمدربا.

وقال رامى عاشور: قررت العودة من نيويورك للعمل فى بلدى بمشاركة أخى هشام عاشور بطل الإسكواش السابق، فى محاولة لنقل خبراتى للأجيال القادمة، وهدفنا النجاح فى هذا المشوار الجديد، مضيفا: تعلمت الكثير من الاسكواش، وخاصة فى الفترات التى تعرضت فيها للاصابات، ونجحت بالعزيمة فى العودة وتحقيق نجاحات متتالية، وهذا ما أحاول غرسه داخل شخصية اللاعبين الصغار، لأن العزيمة أحد أهم مكونات البطل العالمى.



رامي عاشور (1)



رامي عاشور (2)

وأعلن رامى عاشور، أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى في 22 أبريل 2019، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

ولد رامي عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .