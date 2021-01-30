شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يتقدم للإسماعيلي ورمضان صبحي يتعادل لبيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد عادل لاعب الإسماعيلي لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتعادل بيراميدز بعد 3 دقائق عن طريق رمضان صبحي من تصويبة ضعيفة تدخل معها دودو الجباس دون أن يلمسها لتخدع الكرة محمد صبحي حارس الدراويش وتتهادى في الشباك الصفراء.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.