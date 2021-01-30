موعد مباراة ليفربول ووست هام الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف وست هام نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب لندن الأوليمبي، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على توتنهام بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ37 نقطة، متفوقا على ويست هام الخامس بنقطتين.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا، وفابيانو وماتيب للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، هندرسون، ريس ويليامز، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانتارا، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: علي محمد علي.