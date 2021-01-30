الزمالك يجد بديل مصطفى محمد في بيراميدز.. ويقترب من حسم الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مسئولو نادي الزمالك توصلوا لاتفاق مع نظرائهم بنادي بيراميدز على ضم محمود وادي مهاجم الفريق السماوى لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك من أجل تعويض رحيل المهاجم الشاب مصطفى محمد، الذي انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراي التركى لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بنادي الزمالك قوله إن الإدارة توصلت لاتفاق شبه نهائي مع بيراميدز للحصول على خدمات محمود وادي، على أن يتم إعلان الصفقة عقب مباراة بيراميدز والإسماعيلي التي ستجمعهما مساء اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية.

وقالت الصحيفة إن الزمالك مازال يكثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد، وتضع إدارة الزمالك عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق.

وأشارت إلى أن المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك هم: مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري، بالإضافة إلى محمود وادي لاعب بيراميدز.

وكان أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك، رشح الغاني كوامي أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني (22 عامًا)، بعد متابعة أكثر من 15 لاعب أجنبى، وجاء أبرزهم كوامي أوبوكو، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.