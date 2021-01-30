شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من المرشحين لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم في زيارة لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي رئيس النادي، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي وفدا من المرشحين لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل تبادل، واكتساب الخبرات، والوقوف على أهم المستجدات في المجال الرياضي مع ناد كبير بحجم الزمالك، وخلال الزيارة تبادل الجانبان تقديم الدروع التذكارية، كما أشاد الوفد الليبي بحسن الاستقبال من قبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي.



الزمالك



الزمالك



الزمالك

وحضر من الجانب الليبي الحكمان الدوليان نصر الدين قرين، ووحيد صالح، واللاعب السابق عبد الله سالم بحضور المعلق الرياضي رامي بهجت، ورفعت الفناجيلي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي.

ومن جانب نادي الزمالك حضر المستشار سامي صبحي أمين الصندوق، والدكتور يحيى كمال حلمي والدكتور حسين السمري، وإبراهيم عبدالله أعضاء اللجنة التنفيذية والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي, والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، وتفقد الوفد الليبي في نهاية الزيارة منشآت النادي وأشاد بها.