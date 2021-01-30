شكرا لقرائتكم خبر عن دورات مكثفة للحكام لتقليل أخطاء الـvar فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، خضوع الحكام لدورات مكثفة خلال الفترة المقبلة لتقليل أخطاء الـvar فى مباريات الدورى المصرى، خاصة بعد شكاوى الأندية المتكررة من أخطاء الحكام حتى فى وجود تقنية الفيديو.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة مؤخرًا الاستعانة بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، مسئولا عن تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الأسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.