شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى ردًا على تأييد حكم الحبس: واثق من البراءة بعد الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين ردًا على الحكم الصادر بتأييد حكم الحبس لمدة سنة وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه فى إحدى قضايا الميراث مع أقاربه، إنه يحترم أحكام القضاء ولا يمكن التعليق عليها مطلقًا.

تابع عبد الغنى لـ"الخليج 365" أنه سيتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر سالف الذكر لاسيما أن الحكم صدر من محكمة أول درجة على غرار القضايا السابقة فى نفس الموضوع، مضيفًا: "سبق وأن حصلت على البراءة فى قضايا مشابهة مع أقاربي وفى الاستئناف سأحصل على براءة إن شاء الله لأنه سبق الفصل فى نفس الموضوع ونفس الخصوم فى قضايا سابقة.