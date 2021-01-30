شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى ردًا على تأييد حكم الحبس: واثق من البراءة بعد الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين ردًا على الحكم الصادر بتأييد حكم الحبس لمدة سنة وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه فى إحدى قضايا الميراث مع أقاربه، إنه يحترم أحكام القضاء ولا يمكن التعليق عليها مطلقًا.
تابع عبد الغنى لـ"الخليج 365" أنه سيتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر سالف الذكر لاسيما أن الحكم صدر من محكمة أول درجة على غرار القضايا السابقة فى نفس الموضوع، مضيفًا: "سبق وأن حصلت على البراءة فى قضايا مشابهة مع أقاربي وفى الاستئناف سأحصل على براءة إن شاء الله لأنه سبق الفصل فى نفس الموضوع ونفس الخصوم فى قضايا سابقة.
وقضت محكمة جنح الدقى بقبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه، كما قررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم فى جلسة 25 فبراير المقبل.
كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.