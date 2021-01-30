شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي نقل مباراة غزل المحلة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، نقل مباراة الفريق الأول بالنادي مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وقال قاسم، إن الزمالك لم يتلق أى خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح قاسم أن الزمالك لا توجد لديه أى أزمة في خوض المباراة باستاد غزل المحلة، مشيرا إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا على مواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

الزمالك فى أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وكللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذى منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة ربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادلوا فى خمس مباريات وفازوا فى واحدة فقط مع الهزيمة فى خمسة آخرى، ليتواجدوا بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.