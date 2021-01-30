شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى ضد بيراميدز.. عودة محمد صادق وفخر الدين يوسف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل فى ثامن جولات مسابقة الدورى المصرى، وشهد التشكيل عودة محمد صادق ومحمد عمار للتشكيل الأساسى والذى جاء كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. محمود البدري، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد بيومى

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما.. أري بابل، محمد صادق، محمد الشامي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف