شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى ضد بيراميدز.. عودة محمد صادق وفخر الدين يوسف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل فى ثامن جولات مسابقة الدورى المصرى، وشهد التشكيل عودة محمد صادق ومحمد عمار للتشكيل الأساسى والذى جاء كالتالي..
حارس مرمى.. محمد صبحي
خط الدفاع.. محمود البدري، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد بيومى
خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل
أمامهما.. أري بابل، محمد صادق، محمد الشامي
خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف
على مقاعد البدلاء.. محمد مجدي، عماد حمدى، محمد هاشم، فقوسة، كاستيلو، أحمد مصطفي، شكرى نجيب، عمر الوحش، شيلونجو. بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى:
ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - طارق طه
خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر