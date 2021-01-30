شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور فى زيارته لـ الخليج 365: مؤسسة عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات في الساحة الكروية، وتحدث جمال الغندور عن رأيه في تجربة الـvar والاتهامات التي توجه للتقنية وهل تقنية الفيديو تجامل الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة فقط.

كما تطريق الغندور إلى العديد من الملفات المهمة بملف التحكيم والحكام، ورأيه في إسناد مباراة الأهلي والزمالك لحكام مصريين وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وكان فى استقبال الحكم الدولي جمال الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضي وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة وأكد أنها مؤسسة عملاقة بالإمكانيات الموجودة لديها.