شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يستقبل مساعد مدير لجنة المسابقات بـ فيفا في مقر الأهلي بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مساء اليوم كلا من لوران ايرنيست واسترن وايبرا مساعدي مدير لجنة المسابقات بالفيفا وذلك داخل مقر إقامة الفريق.

شهدت الجلسة الترحيب من جانب مسئولي فيفا ببعثة النادي الأهلي التي تتواجد في قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وقام ممثلا فيفا خلال جلستهما مع المهندس خالد مرتجي بالاطمئنان علي بعثة الأهلي وكل الترتيبات الخاصة بإقامتها مؤكدين علي توفير كل سبل الدعم للأهلي وجميع الأندية المشاركة في المونديال من أجل خروج البطولة بالشكل اللائق.

كما شدد ممثلا فيفا خلال الجلسة علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا مؤكدين أهمية استمرار كل الخطوات الخاصة بتأمين البعثة علي الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالإضافة إلي مناقشة كل الترتيبات المتعلقة بالبطولة ومنافساتها وغيرها من الملفات المهمة.