شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس ورمضان صبحى يقودان هجوم بيراميدز ضد الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الحادية عشرة الدوري على استاد الإسماعيلية الرياضي مساء اليوم، السبت.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر.