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شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس ورمضان صبحى يقودان هجوم بيراميدز ضد الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الحادية عشرة الدوري على استاد الإسماعيلية الرياضي مساء اليوم، السبت.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - طارق طه
خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر.
وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الإسماعيلية الرياضي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز.