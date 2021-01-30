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الجباس ورمضان صبحى يقودان هجوم بيراميدز ضد الإسماعيلي فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الحادية عشرة الدوري على استاد الإسماعيلية الرياضي مساء اليوم، السبت.

 

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر  - طارق طه 

 

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: دودو الجباس 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: 

 

إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر.

 

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الإسماعيلية الرياضي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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