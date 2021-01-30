شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل في رسالة شكر لكل من هنأه بعيد ميلاده: أنتظر عودتكم بالملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، على توجيه الشكر إلى كل محبيه ممن هنأوه بمناسبة عيد ميلاده التي تزامنت مع الأمس، حيث نشر صورة له بصحبة تورته، وكتب: "شكرًا علي كل الرسائل والتهنئة اللى وصلتنى فى عيد ميلادى، وأنتم جميعًا بخير وبصحة وسعادة"، ثم أضاف موجهًا حديثه إلى جماهير كرة القدم: "وفى انتظار عودتكم في الملاعب قريبًا إن شاء الله سالمين".



محمد ابو جبل

وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، حرصت أمس على الاحتفال بعيد ميلاد حارس مرماهم محمد أبو جبل، الذى أتم عامه الـ 32، حيث صممت الصفحة الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لحارس عرين النادى، وكتبت: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا محمد أبوجبل، كل عام وأنت بخير".

ولعب محمد أبو جبل لنادى إنبى فى الفترة بين 2008 حتى 2013، ثم انتقل لنادى الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، قبل أن ينضم إلى صفوف نادى سموحة فى موسم 2016/2017 على سبيل الإعارة قبل أن يعود للقلعة البيضاء مطلع الموسم الماضى.

وكان أكثر المتفائلين يتوقعون أن يكون أبو جبل احتياطيا طوال الموسم لمحمد عواد القادم من الوحدة السعودى ومحمود جنش عقب عودته من الإصابة، إلا أن أبو جبل في فترته الثانية مع الزمالك عقب العودة من سموحة، نجح مع الوقت والمجهود في أن يكون الحارس الأول للزمالك ويقود الفريق الأبيض للعديد من البطولات.

محمد أبو جبل نجح في جميع الاختبارات التى خاضها مع الفريق في بطولتى الدورى ودورى أبطال أفريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتى السوبر المحلى أمام الأهلى والسوبر الأفريقي أمام الترجى التونسى ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في الفترة الأخيرة.