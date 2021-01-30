شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي صفقة مروان حمدى بـ15 مليون جنيه.. واللاعب يوقع بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع نظرائهم في المقاصة على شراء خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 15 مليون جنيه.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة مبلغ 15 مليون لبيع مروان حمدي، بينما يرغب الزمالك في دفع 10 ملايين جنيه فقط، أو دفع مبلغ مالي بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة.

ومن المنتظر أن يتوجه مروان حمدي بعد قليل إلى الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، رفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي، والاتفاق مع مسئولي الزمالك على قيمة عقده الخاص.

ويتمسك مسئولو المقاصة بالحصول على مبلغ 15 مليون جنيه لبيع مروان حمدي، لاسيما أن هذا الرقم غير مبالغ فيه مقارنة بباقي الصفقات التي تفاوض معها الزمالك وفي مقدمتها حسام حسن، والذي طلب مسئولي سموحة 40 مليون جنيه لبيعه.