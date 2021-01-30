مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 بيراميدز.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز في اللقاء الذي سوف يقام على ملعب "الإسماعيلية" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن من مسابقة دوري we المصري

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط حيث لم يحقق "الدراويش" أي انتصار سوى في مناسبة واحدة كانت أمام أسوان.

في المقابل، يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي: محمد صبحي - محمود البدري - مروان صحراوي - محمد عمار - محمد بيومي - محمد عادل - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد صادق - آري بابل - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - طارق طه - نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - دودو الجباس.

ملخص المباراة

وترجم فري الإسماعيلي سيطرته لهدف أول في الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل الذي استغل عرضية من الجانب الأيسر لمحمد الشامي.

ولم يمر سوى 3 دقاق فقط حتى تمكن رمضان صبحي من إحراز هدف التعادل لبيراميدز بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يمكن الحارس من التصدى لها.