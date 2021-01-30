ليفانتي يلحق بريال مدريد الهزيمة الرابعة في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

قلب ليفانتي الطاولة على مضيفه ريال مدريد ونجح في إلحاقه الهزيمة بنتيجة (1-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من 80 دقيقة سجل أولا عن طريق ماركو أسينسيو، لكن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدفين من إمضاء كل من خوسيه لويس موراليس وروجير مارتي.

شهدت المباراة تألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي أنقذ فريقه من أكثر من هدف محقق وتصدى لركلة جزاء، لكن توهج الحارس البلجيكي لم يكن كافيا وسقط الميرينجي في فخ الهزيمة الرابعة هذا الموسم.

وباتت تلك الهزيمة هي الأولى للفريق الملكي في آخر عشر جولات ليتجمد رصيد حامل لقب الليجا عند 40 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي من المركز الـ12 إلى التاسع.

ملخص المباراة:

تعرض ريال مدريد لضربة مفاجئة بعد مرور تسع دقائق من انطلاق المباراة بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لإيدير ميليتاو مدافع الفريق الملكي، الذي اضطر لاستكمال المبارة بعشرة لاعبين.

أظهر الحكم في البداية بطاقة صفراء لميليتاو لكنه لجأ لتقنية الفيديو، ليقوم بإلغاء الإنذار ويشهر البطاقة الحمراء بعدما تبيَّن أنه عرقل سيرجيو ليون مهاجم ليفانتي قبل انفراده بحارس المرمى تيبو كورتوا.

لكن في الدقيقة الـ13 نجح ريال مدريد المنقوص في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة بعدما أرسل توني كروس تمريرة سحرية من منتصف الملعب إلى ماركو أسينسيو، لينطلق الأخير نجو المرمى ويودعها بقدمه اليمنى داخل شباك ليفانتي.

وفي الدقيقة الـ26، أنقذ تيبو كورتوا حارس الريال فريقه من استقبال هدف التعادل بعدما تألق في التصدي لتسديدة قوية أطلقها سيرجيو ليون من داخل المنطقة.

مساعي ليفانتي لإدراك التعادل أتت بثمارها في الدقيقة الـ32 عن طريق خوسيه لويس موراليس، الذي استغل عرضية متقنة من خورخي ميرامون ليحصل على الكرة داخل المنطقة ويودعها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس كورتوا.

واصل ليفانتي ضغطه على ريال مدريد الذي يلعب بعشرة لاعبين وكاد أن يقلب الطاولة في الدقيقة الـ37 لولا تصدي كورتوا لتسديدة أرضية من روجير مارتي داخل المنطقة.

وفي الدقيقة الـ64 واصل كورتوا تألقه في المباراة وتصدى لركلة جزاء حصل عليها ليفانتي وتسبب فيها فينيسيوس جونيور، حيث أنقذ الحارس فريقه من إدراك التعادل بعدما منع تسديدة روجر مارتي في الزاوية اليسرى.

وتمكن ليفانتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ78 عن طريق روجير مارتي الذي عوض إهداره لركلة الجزاء، بعدما حصل على عرضية أرضية من كارلوس كليرك ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الريال، حيث لم يتمكن كورتوا من التصدي لها.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رفائيل فاران - ألفارو أودريوزولا - كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما.