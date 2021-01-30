بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يسقط أمام الاتفاق بثنائية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

شارك الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، في خسارة فريقه أمام الاتفاق، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 9 عن طريق سعيد الربيعي، قبل أن يسجل هزاع الهزاع الهدف الثاني في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة وشارك حتى صافرة النهاية.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يخسرها فريق الاتحاد في بداية الدور الثاني لدوري المحترفين السعودي، ليفرط في المركز الرابع لصالح التعاون.

وبتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 25 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.