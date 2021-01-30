مصدر لمصراوي: غياب العروض المناسبة لأوناجم يعرقل ضم الزمالك لمهاجم أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن غياب العروض المناسبة من أجل التعاقد مع اللاعب المغربي محمد أوناجم، يعرقل فرص التعاقد مع مهاجم أجنبي لدعم صفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة بأن ضم مهاجم أجنبي لدعم هجوم الزمالك كان متوقفًا على إمكانية رحيل محمد أوناجم سواء على سبيل الإعارة أو عن طريق البيع النهائي.

وأكد المصدر ذاته بأن أوناجم أقرب للبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل وهو ما يعني عدم وجود مكان بقائمة الفريق لضم لاعب أجنبي جديد.

وصرح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة صباح اليوم بأن الغاني كوامي بونسو من بين الأسماء المطروحة لدعم هجوم الزمالك خلال الساعات القادمة، بينما يدرس النادي أيضًا عدد من اللاعبين المصريين.

ويبحث الزمالك خلال الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات عن مهاجم من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى جالاتا سراي التركي.