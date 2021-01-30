لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة التصوير الرسمية لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خصع فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، لجلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية بقطر 2021.

ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جلسة تصوير خاصة لجميع الفرق المشاركة في مونديال الأندية، حيث جاءت الجلسة الخاصة بلاعبي الأهلي داخل مقر إقامة الفريق.

وقام ممثلو "فيفا" بالتقاط عددا من الصور الخاصة بتقديم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين.

وكان فريق الأهلي قد وصل إلى قطر، مساء أمس الجمعة، ليبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.