مران الزمالك.. تأهيل زيزو.. وراحة لشيكابالا.. وجلسة خاصة مع جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على ملعب استاد عبد اللطيف أبو رجيلة مساء السبت، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الـ11 من المسابقة المحلية.

وشهد المران انتظام كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد أن أدى اللاعبون الأساسيون في لقاء مصر المقاصة الأخير تدريبات استشفائية على هامش مران أمس الجمعة.

وركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.

وانتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، وشارك الونش في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد أن غاب عن لقاء مصر المقاصة الأخير، بسبب حالة وفاة لأحد أقاربه.

وعقد عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق.

وأكد مدير الكرة لحارس الزمالك، أن دوره في الفريق ليس فنيًا فقط ولا يقتصر على المشاركة في المباريات، ولكن له دور كبير كأحد قادة الفريق.

وطلب عبد الحليم علي من جنش ضرورة الحفاظ على حالة التكاتف داخل الفريق في ظل المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وحصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق على راحة سلبية من المران الجماعي.

وأدى شيكابالا بعض التدريبات البدنية على هامش المران، على أن ينتظم في المران الجماعي غدا الأحد.

من جانبه، قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاصة، وأدت هذه المجموعة تدريبات فنية، وجمل تكتيكية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

بينما خاض بقية اللاعبين تقسيمة فنية قوية لتجهيزهم للمباريات المقبلة، وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين.

وأدى أحمد سيد زيزو تدريبات منفردة على هامش المران، حيث فضَّل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية، بعدما شعر اللاعب ببعض الإجهاد العضلي بسبب تلاحم المباريات.

يُذكر أن الزمالك يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.