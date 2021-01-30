ثنائية ويلسون تقود نيوكاسل لفوز تاريخي على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تخلص نيوكاسل من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتزع فوزا ثمين 2 / صفر على مضيفه إيفرتون اليوم السبت في المرحلة الـ21 من المسابقة.

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الأول له بعد خمس هزائم متتالية في المسابقة كما أنه الفوز الأول له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر. وتجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لنيوكاسل في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليكون الفوز الأول لنيوكاسل على إيفرتون بملعبه في الدوري منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان ويلسون سجل هدفي الفوز على إيفرتون 2 / 1 في مباراة الذهاب بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل على إيفرتون ذهابا وإيابا في موسم واحد منذ التغلب عليه 3 / 1 و6 / 2 في موسم 2001 / 2002 .

والفوز هو الثاني فقط لنيوكاسل في آخر 17 مباراة خاضها أمام إيفرتون على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي مقابل عشر هزائم وخمسة تعادلات.

وكان الفوز الوحيد السابق لنيوكاسل في هذه المباريات الـ17 بنتيجة 1 / صفر في سبتمبر 2010 .

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الثالث له فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كما أنه الأول خارج ملعبه منذ فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 / صفر في 27 نوفمبر الماضي.

وفشل دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون في هز شباك نيوكاسل للمرة الأولى في آخر خمس مباريات بين الفريقين بالدوري الإنجليزي بعدما سجل خمسة أهداف في المباريات الأربع الماضية بين الفريقين.

وبدأ إيفرتون المباراة بقوة ولكن حارس مرمى نيوكاسل تصدى لأكثر من فرصة مبكرة.

ونال جمال لاسيليس لاعب نيوكاسل إنذارا مبكرا في الدقيقة الرابعة للخشونة معريشارليسون لاعب إيفرتون.

وكاد إيفرتون يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها خاميس رودريجيز من الناحية اليسرى وقابلها ييري مينا بضربة رأس لتمر فوق حارس المرمى الذي تقدم بشكل خاطئ أمام مرماه ولكن الحظ حالف الحارس حيث ذهبت الكرة فوق العارضة.

وتخلى نيوكاسل عن انكماشه الدفاعي وبدأ في مبادلة مضيفه الهجمات بعد مرور الربع ساعة الأولى من المباراة ثم أصبح هو الفريق الأفضل بمرور الوقت.

وسدد ريشارليسون كرة قوية في الدقيقة 22 تصدى لها حارس نيوكاسل. ورد عليها جونجو شيلفي بتسديدة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 ولكن الكرة لمست قد أحد لاعبي إيفرتون وخرجت إلى ضربة ركنية.

وأنقذ جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون فريقه من هدف مؤكد اثر ضربة ركنية لعبها رايان فريزر وقابلها كالوم ويلسون بضربة رأس قوية تصدى لها بيكفورد ثم ارتطمت الكرة بالعارضة أكملت طريقها إلى خارج الملعب.

وسدد شيلفي ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء ولكنه لعب الكرة قوية لتذهب بعيدا عن المرمى.

وأنهى ريشارليسون هجمة سريعة منظمة لإيفرتون بتسديدة قوية مباغتة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكن الكرة مرت خارج القائم على يمين الحارس.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية المتبادلة في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف إيفرتون محاولاته الهجومية في بداية الشوط الثاني ، ولكن أول فرصة حقيقية خطيرة كانت لنيوكاسل في الدقيقة 53 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها فريزر من الناحية اليمنى لتصل الكرة إلى ويلسون خلف مدافعي إيفرتون ولكن ويلسون لعبها بجوار القائم.

وبعد دقائق قليلة من بداية الشوط ، تراجعت حدة أداء إيفرتون واستعاد نيوكاسل لمحاولاته الهجومية أملا في تسجيل هدف التقدم.

وأجرى نيوكاسل تغييرا اضطراريا في الدقيقة 54 بنزول كياران كلارك بدلا من لاسيليس للإصابة.

وتصدى حارس نيوكاسل لهجمة خطيرة من إيفرتون في الدقيقة 55 ليظل التعادل السلبي قائما.

وأسفرت محاولات نيوكاسل عن هدف التقدم في الدقيقة 73 بتوقيع ويلسون.

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية لعبها شيلفي وقابلها ويلسون بضربة رأس رائعة وجه من خلالها الكرة في زاوية صعبة على يمين الحارس بيكفورد لتذهب الكرة بعيدا عن متناول الحارس وتعانق الشباك.

وأثار الهدف حفيظة إيفرتون ليندفع لاعبوه في الهجوم بحثا عن هدف التعادل في الربع ساعة الأخير من المباراة.

ولكن محاولات إيفرتون باءت بالفشل، بل وكاد ويلسون يسجل الهدف الثاني له ولنيوكاسل في الدقيقة 87 اثر هجمة سريعة أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتجتاز الكرة الحارس ولكنها ارتدت من القائم ثم ارتطمت بأحد لاعبي إيفرتون وخرجت لركنية.

وفيما استعد الفريقان للخروج بهذه النتيجة ، باغت ويلسون أصحاب الأرض بالهدف الثاني له ولنيوكاسل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اثر هجمة منظمة سريعة للفريق.