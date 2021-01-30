كأس السوبر السعودي | مشجع هلالي يقصف جبهة جمهور النصر بخدعة ذكية!

سخرت جماهير نادي الهلال السعودي مما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول خبر منسوب لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية تقول فيه أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو تناول البيتزا مع محترف الهلال سباستيان جيوفينكو، قبل ساعات قليلة من مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر.

وتداولت جماهير النصر بقوة هذا الخبر المزعوم، وأوضحت أن الحكم قد يتواطيء مع الهلال خلال مباراة كأس السوبر السعودي، كونه يحمل الجنسية الإيطالية التي يحملها جيوفينكو.

لكن بعد ذلك، تبين أن أحد مشجعي الهلال هو من قام بهذا الأمر، عن طريق برنامج “الفوتوشوب”، وأكد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن جماهير النصر وقعت في الفخ، وتناقلت معلومة دون التأكد من صحتها.

وحظى الأمر بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأكد الهلاليون أن فريقهم لا يحتاج مجاملة من أحد، وأن جماهير النصر دائمًا مقتنعة بنظرية المؤامرة ضد ناديها، دون أي دليل.