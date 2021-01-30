قناة الكأس القطرية تتجنب غضب جمهور الاهلي بتشفير “أحمد الطيب”!

تستعد قناة الكأس القطرية لنقل مباراة الاهلي المصري والدحيل القطري في ثاني مباريات كأس العالم للأندية 2020 يوم الخميس المقبل 4 فبراير 2021 عبر البث المُشفر، في خطوة واضحة منها نحو تجنب هجوم جمهور الأهلي الذي لم يكف منذ ثلاثة أيام عن المطالبة باستبعاد المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب” من أي مباراة تخص بطل الثلاثية التاريخية.

وبدأ جمهور الأهلي حملة شرسة ضد أحمد الطيب في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” قبل ساعات من وصول بعثة الفريق إلى الدوحة ليلة أمس الجمعة للاستعداد لمباراة الدحيل في دور الـ 8، بهدف استبعاده من التعليق على المباراة.

وظهر اسم أحمد الطيب ضمن المعلقين المُرشحين للتعليق على مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية هذا العام في قنوات بين سبورت، الأمر الذي دفع جمهور الفريق للتعبير عن غضبه في حسابات القناة بموقع تويتر.

وأنصتت إدارة بين سبورت لنداءات جمهور الأهلي وقررت استبعاد الطيب بل وجميع المعلقين المصريين المتواجدين حاليًا في قطر بما في ذلك كبير المعلقين “علي محمد علي”، مفضلة الاعتماد على معلق محايد، قد يكون الجزائري حفيظ دراجي، حسب ما أكدته مصادر الخليج 365 داخل القناة الشهيرة (اقرأ التفاصيل).

من جهتها، قررت إدارة قناة الكأس اعطاء أحمد الطيب مهمة التعليق على المباراة رغم كل الانتقادات التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع إلغاء فكرة البث المجاني وتشفير المباراة.

وستقوم قناة بين سبورت القطرية – الناقل الحصري لجميع المسابقات العالمية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ببث مباراة الاهلي والدحيل بالمجان عبر قناة beIN Sports HD المفتوحة.

ولا تنوي قناة الكأس السير على خطى بين سبورت في هذا الصدد، وستنقل المباراة على قناتها المُشفرة (+3)، وهو ما أعلنه أحمد الطيب بنفسه، ليلة أمس الجمعة، أثناء مداخلة هاتفية مع أحد برامج قناة MBC مصر، مؤكدًا خلال حديثه بأنه لن ينحاز للدحيل أو للأهلي.

وستشارك قناة الكأس قنوات بين سبورت في تغطية وبث مباريات كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي مطلع شهر فبراير المقبل، بعدما نجحت في تغطية نسخة 2019، والتي تُوج بها نادي ليفربول الإنجليزي أمام فلامينجو البرازيلي.