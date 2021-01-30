كأس السوبر السعودي | الهلال يتفوق رقميًا على النصر قبل المباراة المرتقبة

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم السبت، قمة من العيار الثقيل، حيث يلعب الهلال مع النصر على لقب كأس السوبر السعودي.

ويدخل الهلال المباراة بصفته حامل لقبي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما جاء النصر وصيفًا للبطولتين.

وشهدت المباريات الماضية تفوق الهلال على النصر، حيث تغلب عليه في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري، كما حصد على حسابه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبالنظر إلى إحصائيات مباريات قطبي الرياضي، لعب الهلال مع النصر 155 مباراة، فاز الزعيم في 60 مباراة، وانتصر العالمي في 52 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 43 مباراة، وسجل لاعبو الهلال 219 هدفًا بينما سجل لاعبو النصر 198 هدفًا.

ويتصدر ماجد عبدالله لاعب النصر السابق، قائمة هدافي “دربي الرياض”، بعدما سجل 21 هدفًا، فيما يعد سامي الجابر هداف نادي الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفًا.