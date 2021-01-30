شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري ليوفنتوس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالى، التشكيل الأساسى الذي يخوض مواجهة مضيفه سامبدوريا، والمقرر إقامتها في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب لويجى فيراريس، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس ضد سامبدوريا، جاء كالتالى:

تشيزني، بونوتشي، كيليني، دانيلو، كوادرادو، بينتانكور، أرثر، كييزا، ماكيني، موراتا، وكريستيانو رونالدو.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يحتل سامبدوريا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.