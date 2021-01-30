شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفوز على بولونيا بثنائية فى الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على مضيفه بولونيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «ريناتو دالارا»، ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الإيطالى «الكالتشيو».

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف، احرزه المهاجم الكرواتى أنتى ريبيتش في الدقيقة 26، بعد متابعة لركلة جزاء، التي أهدرها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ليمنح الروسونيرى، هدف التقدم.

في الشوط الثاني، سجل الإيفواري فرانك كيسي هدف ميلان الثاني، في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أنرديا بولي هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة يحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر الذي يواجه بينيفينتو في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، فيما يتواجد بولونيا في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.