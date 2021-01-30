شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يتواصل مع بيراميدز لحسم صفقة انتقال «وادي» إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل أشرف قاسم، المشرف العام لفريق الزمالك، مع بنادى بيراميدز لضم محمود وادى مهاجم الفريق السماوى لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجارى.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن الإدارة توصلت لاتفاق شبه نهائى مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات محمود وادى، ليكون بديلًا لمصطفى محمد الذي رحل إلى جالاتا سراي التركي، لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وعلمت «المصري اليوم»، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال وادي لصفوف الزمالك عقب مواجهة بيراميدز والإسماعيلى التي ستجمعهما مساء اليوم، باستاد الإسماعيلية.