شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل نجم يوفنتوس الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إيطالي، أن منزل الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب شالكه، المعار حاليًا إلى يوفنتوس، تعرض للسطو منذ أيام.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن لصوص اقتحموا منزل ماكيني أثناء خوضه مباراة يوفنتوس ضد سبال، الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا، والتي انتهت بفوز اليوفي برباعية نظيفة.

وأشارت إلى أن اللصوص خططوا لتزامن موعد السطو مع مباراة اللاعب أمام سبال، كي يكون ويستون ماكيني خارج المنزل.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه تمت سرقة أحذية وملابس ثمينة، وأشياء أخرى ذات قيمة كبيرة من منزل النجم الأمريكي، وقالت «سكاي سبورت إيطاليا» إن اللصوص اقتحموا المنزل من نافذة المرحاض، وتجنبوا افتعال أي إزعاج يلاحظه الجيران.