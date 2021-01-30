شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم بهدف أمام إنبي فى الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي الفريق المقاولون العرب، الشوط الأول، بالتقدم بهدف دون رد، أمام إنبي، في المباراة المقامة على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري، هدف فريق ذئاب الجبل، في الشوط الأول بالدقيقة 44 برأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس فريق إنبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الفريق البترولي المركز السابع برصيد 14 نقطة.