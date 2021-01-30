شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الفني يركز على الجانب البدني في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهد المران انتظام كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد أن أدى اللاعبون الأساسيون في لقاء مصر المقاصة الأخير تدريبات استشفائية على هامش مران أمس.

وركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.