شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك الونش في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد أن غاب عن لقاء مصر المقاصة الأخير، بسبب حالة وفاة لأحد أقاربه.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.