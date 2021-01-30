شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يُكرر فوزه على الشروق في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكروكيه بنادي الزمالك، على فريق نادي الشروق بـ 3 أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية ببطولة الدوري في مباراة العودة التي أقيمت على ملاعب نادي هليوبوليس بالشروق.

وفاز الفريق، أمس، في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

ويتصدر الفريق الدور الأول ببطولة الدوري.

وشارك في المباراة اللاعبون: أماني حسن ومحمد علاء وسمية سعد ومحمد طه.

ويواجه الفريق غدا نادي الشمس بدور الثمانية ببطولة كأس فردي الأندية.