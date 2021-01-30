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طائرة الزمالك يتأهل للدور النهائي للدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك، على فريق الزهور بنتيجه 3/صفر في عدد الأشواط ضمن ختام مباريات الدور التمهيدى للمجموعة الثانية من الدورى العام.

وجاءت الأشواط كالتالى:

25/14، 25/21، 25/10، وواصل فريق طائرة الزمالك تصدر مجموعته الثانية والتى تضم سبورتنج وهليوبوليس وبنى سويف وإسكندرية للبترول والزهور.

وصعد الزمالك للدور النهائى المكون من ١١ فريقا والمنافسة على بطولة الدورى العام.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    164,282

  • تعافي

    128,440

  • وفيات

    9,169

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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