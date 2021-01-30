شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يتأهل للدور النهائي للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك، على فريق الزهور بنتيجه 3/صفر في عدد الأشواط ضمن ختام مباريات الدور التمهيدى للمجموعة الثانية من الدورى العام.

وجاءت الأشواط كالتالى:

25/14، 25/21، 25/10، وواصل فريق طائرة الزمالك تصدر مجموعته الثانية والتى تضم سبورتنج وهليوبوليس وبنى سويف وإسكندرية للبترول والزهور.

وصعد الزمالك للدور النهائى المكون من ١١ فريقا والمنافسة على بطولة الدورى العام.