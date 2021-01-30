شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم مواجهة بني سويف أمام كيما أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف أمام ضيفه كيما أسوان، بالمباراة التي أقيمت بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى، بمنافسات الأسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وكان كيما نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق معتز محمد بالشوط الثانى في الدقيقة 8، وأدرك بلال زكريا هدف التعادل لبنى سويف بالدقيقة 27.

بدء فريق بنى سويف المباراة بتشكيل مكون من شريف مدحت ومحروس محمود ومصطفى عبدالوهاب وحسام البدرى ومحمود بكرى ومحمود كابونجا ومعتز محروس وبلال زكريا وأحمد عبدالرازق وطه نادى ومحمود عبدالعاطى.

فيما بدء كيما أسوان بقيادة مديره الفنى عادل لحمة المباراة بتشكيل مكون من محمد ناجى ومصطفى صادق وسعيد أبو حجاج وخميس أحمد ومحمد عادل ومعتز محمد ومحمد عبدالفتاح وسعيد رجب وصلاح الدين حامد ومحمد حسنى ومحمد حسين .

وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول كل من محمود مكى وعمر مختار وأحمد أمين وأحمد قمحة وكريم أشرف بدلا من أحمد عبدالرازق ومحمود كابونجا ومعتز محروس وطه نادى وأحمد أمين.

فيما أجرى كيما تغييرات بنزول كل من حسن عبدالمقصود وعمر محمد وشريف رمضان وعبدالرحمن يوسف بدلا من صلاح الدين حامد وسعد رجب ومعتز محمد ومحمد حسن.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد السعداوي وعاونه الثنائى أحمد التلاوي وعبدالحميد محمد وإسلام موسى حكم رابع وجمال عبدالواحد مراقب حكام ومحمد هاشم مراقب مسابقات.

ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 16 فيما ارتفع رصيد كيما أسوان للنقطة العاشرة.