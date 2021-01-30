شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٦» يتعادل مع المقاولون العرب سلبيًا في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، مع المقاولون العرب، سلبيًّا، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب المقاولون، ضمن الجولة ١٣ والسادسة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: حسام عادل- على الدين علاء- أمير علاء- مازن أحمد.

الوسط: يوسف محمود- إبراهيم عادل- محمد طارق- عبدالرحمن النحاس- هشام مصطفى.

الهجوم: محمد أحمد سعد.

وشارك يوسف السيد بدلًا من عبدالرحمن النحاس، ومصطفى أشرف بدلًا من يوسف محمود، وعمار وليد بدلًا من على الدين علاء، وعمر زكريا بدلًا من محمد أحمد سعد.

بهذا التعادل واصل «أهلي ٢٠٠٦» الصدارة، ورفع رصيده إلى ٢٩ نقطة من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في مباراتين، حيث فاز على كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤-٢، والبنك الأهلي ٢-١، والمقاولون العرب ٢-١، ووادي دجلة ١- صفر، والإنتاج الحربي ٣-١، وسموحة ٢-١، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، وفاز على البنك الأهلي ٤- صفر، وتعادل مع المقاولون سلبيًّا، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيبًا، وعمار فتحي إداريًّا، وأحمد ممدوح مدلكًا.