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سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك

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شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من مران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى شيكابالا بعض التدريبات البدنية على هامش المران، على أن ينتظم في المران الجماعي غدا الأحد، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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