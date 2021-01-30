شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من الزمالك على نقل مباراة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، نقل مباراة الفريق الأول بالنادي مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الزمالك لم يتلقى أي خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح قاسم أن الزمالك لا توجد لديه أي أزمة في خوض المباراة على استاد غزل المحلة، مشيرا إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا في مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.