شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يقرر إيقاف مران الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مصر المقاصة الأخير، وأدت هذه المجموعة تدريبات فنية، وجمل تكتيكية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، بينما خاض باقي اللاعبين تقسيمة فنية قوية لتجهيزهم المباريات المقبلة، وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.