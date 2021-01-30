شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحسم الشوط الأول أمام إنبي بهدف الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المقاولون العرب الشوط الأول أمام إنبى متقدما بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف المقاولون سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 44 من زمن المباراة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

تاريخيا لا يوجد أى تكافؤ فى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق والتقى الفريقان فى 29 مباراة بمسابقة الدورى، تفوق إنبى بالفوز فى 17 مباراة مقابل 4 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 51 هدفا مقابل 28 فقط للمقاولون.

وبدأ تاريخ المواجهات قبل 17 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد، وأول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد "27 أبريل 2006" فيما حافظ إنبى على شباكه نظيفة 9 مرات مقابل 4 مرات فقط للمقاولون.

ويعتبر أحمد رؤوف الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه عادل مصطفي برصيد 4 أهداف، في حين يتصدر إيهاب المصري قائمة هدافي الذئاب برصيد 3 أهداف.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز انبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة السادسة عشرة للمسابقة ، سجل ثنائية الفريق البترولى محمود قاعود ومحمد شريف وسجل هدف الذئاب سيف الدين الجزيرى من ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز إنبى بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف فى اللقاء الذى أقيم فى 15 اكتوبر 2020 بالجولة 33 للمسابقة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.