شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين حسام حسن ومروان حمدى بعد التوصل لاتفاق مع وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن سعى الإدارة للتعاقد مع مهاجمين من بين ثلاثة أسماء مرشحة، وهم حسام حسن مهاجم سموحة ومروان حمدى مهاجم مصر المقاصة ومحمود وادى مهاجم بيراميدز، خلال الساعات القليلة المتبقية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

وقال المصدر، إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم محمود وادى، على أن يتم الإعلان عقب مواجهة بيراميدز والإسماعيلى التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، ليتم حسم الصفقة الثانية من بين حسام حسن ومروان حمدى خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى تتمكن الإدارة من قيد اللاعبين قبل غلق باب القيد.

وكان أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، رشح الغانى كوامى أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد متابعة أكثر من 15 لاعبا أجنبيا، أبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما وأن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد أوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجارى.