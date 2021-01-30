شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم محمود وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم بنادى بيراميدز على ضم محمود وادى مهاجم الفريق السماوى لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الإدارة توصلت لاتفاق شبه نهائى مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات محمود وادى، على أن يتم الإعلان عقب مواجهة بيراميدز والإسماعيلى التى ستجمعهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

ومازال الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد، وتضع إدارة الزمالك عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق، جاء فى مقدمتها من اللاعبين المحليين مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسم مهاجم فريق سموحة السكندرى، ومحمود وادى.

وكان أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، رشح الغانى كوامى أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد متابعة أكثر من 15 لاعب أجنبى، وجاء أبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.