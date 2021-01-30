اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه مكافآت متأخرة للمنتخب

القاهرة - سامية سيد - صرفت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 4 ملايين جنيه للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عبارة عن مكافآت متأخرة للفراعنة عن الفترة الماضية.

وعقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول جلسة مؤخرا مع اللجنة الثلاثية شهدت حصوله على وعد من اللجنة بتذليل كافة العقبات أمامه استعدادا لأمم أفريقيا 2022 بجانب تصفيات مونديال 2022.

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إيجابية الجلسة التى عقدها مع اللجنة الثلاثية التى تدير إدارة الكرة فى مناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل.

ويلتقى المنتخب مع منتخبى كينيا وجزر القمر فى منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وقال البدرى، إن الجلسة كانت مثمرة للغاية مع أعضاء اللجنة بعد تأكيدهم على دعم المنتخب الوطنى ووضعه فى أولى اهتماماتهم بما يعود بالنفع على مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات، مشيدًا برغبة رئيس اللجنة وحماسه فى توفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده على كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة لاسيما وأن هذه الفترة تشهد ارتباطات عديدة سواء كان فى مشوار تصفيات التأهل لأمم افريقيا أو مشوار التأهل لمونديال كأس العالم.

وأشار مدرب المنتخب إلى أنه سيبدأ مع جهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالى التحضير للفترة المقبلة والتركيز على مرحلة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر.