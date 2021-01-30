شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لعبة الشطرنج بدأت من الهند وتحولت إلى بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُصنيف لعبة الشطرنح ضمن ألعاب الذكاء، لأنها تحتاج للتركيز والتفكير، ويتم لعبها عن طريق فردين، يتقاسمان عدد القطع التى تتكون منها اللعبة، وتتألف القطع من لونين، أحدهما فاتح وفى الأغلب أبيض، والثانى غامق والأغلب يكون أسود.

تتكون لعبة الشطرنج من 32 قطعة، يتم تقسيمها على اللاعبين، بحيث يحصل كل لاعب على 16 قطعة، ملك، ووزير، و2 قلعة، و 2 فيل، و 2 حصان، بالإضافة على 8 جنود، الوزير له تحكم كبير فى الرقعة لأنه يتحرك فى أى اتجاه أفقيا أو رأسيا أو قطريا أو مستقيم.

فى السياق ذاته، عثرعلماء آثارعلى قطعة شطرنج عمرها نحو 1300 عام، فى منطقة الحميمة جنوب الأردن، يعتقد أنها القطعة الأقدم فى العالم.

وحسبما نقل موقع "روسيا اليوم" يرى العالم جون أوليسون، من جامعة فيكتوريا فى كندا، أن شكل الحجر يتطابق مع القطع، التي يعود تاريخها إلى وقت لاحق، وهى محفورة من الحجرأو الخشب أو العاج، واكتُشفت فى المنطقة نفسها.

ونظرا للاعتقاد السائد بأن لعبة الشطرنج قدمت غربا من الهند، عن طريق التجار والدبلوماسيين المسافرين، فإن موقع الاكتشاف أمر منطقي أيضا.

وتقع الحميمة على طريقVia Nova Traiana، وهو طريق تجاري شهير في ذلك الوقت: وقد يكون الطريق الروماني القديم لعب دورا كبيرا في وصول اللعبة إلى الشرق الأوسط وأوروبا.

ويمكن العثور على مراجع للشطرنج يعود تاريخها إلى القرن السابع في النصوص الإسلامية، وذلك قبل وقت ليس بفترة طويلة من التاريخ، الذي يُعتقد أن القطعة هذه نشأت فيه.

وعلى الرغم أنها لا تشبه القلاع الخاصة بمجموعة الشطرنج المعاصرة، إلا أن اللعبة وقطعها تغيرت إلى حد كبير بمرور الوقت، وكان يُعتقد أن الأحجارهذه المبكرة صُممت لتبدو وكأنها عربات ثنائية المنزل، وقد تكون القطعة المكتشفة نسخة عن ذلك.

ومع ذلك، سيكون من الضروري إجراء تحليل أكثر تفصيلا لإثبات أن هذه الكتلة المتوازية من الحجر الرملي، يمكن أن تكون أقدم قطعة شطرنج عُثرعليها حتى الآن، وفقا لمزاعم عالم الآثار.

وعلى الرغم أن أساسيات اللعبة ظلت كما هي لعدة قرون، فقد شهدنا الكثيرمن التغييرأيضا، حيث يمكن لأجهزة الكمبيوتر في الوقت الحاضر أن تمنح أفضل اللاعبين البشرلعبة جيدة جدا.

وقُدّمت النتائج في الاجتماع السنوي لعام 2019 للمدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية.