شكرا لقرائتكم خبر عن هانسن أفضل لاعب يد بالعالم: منتخب مصر موهوب ويحيى خالد نجم متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ميكيل هانسن، لاعب منتخب الدنمارك وأحد أفضل لاعبى العالم، عن تأهل منتخب بلاده للمباراة النهائية لبطولة العالم - مصر 2021، وسر تفوق المنتخب الدنماركى منذ عام 2015، ورأيه فى التنظيم.

وقاد هانسن منتخب بلاده إلى نهائى مونديال اليد مصر 2021، ليقترب حامل اللقب خطوة جديدة نحو الوقوف على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي.

وقال هداف منتخب الدنمارك وسادس هدافى بطولة العالم حتى الآن برصيد 41 هدفا للموقع الرسمى للبطولة، "علينا الاستعداد لمنتخب السويد بشكل جيد، المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يملك العديد من العناصر الشابة والمواهب الكبيرة، علينا تحقيق الفوز أولا ثم التفكير فى أى شيء بعد ذلك".

وأكد هانسن أن سر قوة جيل الدنمارك الذى غير خريطة كرة اليد فى العالم منذ عام 2015 هى المواهب الرائعة، قائلا، "لدينا مواهب شابة رائعة، ومدربون على أعلى مستوى، البيئة بالكامل صالحة للنجاح، نجمع بين الشباب والخبرات ونستطيع أن نستمر لسنوات عديدة فى المستقبل، الجميع يعمل من أجل ذلك".

وانتقل اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعب فى العالم 3 مرات فى تاريخه آخرهم عام 2018 للحديث عن مفاجآت البطولة قائلا، "هناك العديد من المفاجآت، أبرزها ما يقدمه منتخب السويد، يملك لاعبين صغار ورائعين، يقدمون أداء مذهلا، هم يستحقون التواجد فى المباراة النهائية".

وتحدث هانسن عن المنتخب المصرى مستضيف الحدث، مؤكدا أنه ظهر بمستوى رائع، قائلا، "فريق موهوب لديه لاعبون رائعون، منهم يحيى خالد الذى يقدم مستويات رائعة مع نادى فيزبريم".

وعن رأيه فى تنظيم مصر للحدث فى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا قال هانسن، "أعتقد أن الوضع معقد وصعب على الجميع، نحن راضون عن كل شيء، والإجراءات الحالية كانت الحل الأمثل".