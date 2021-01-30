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فيفا يرحب ببعثة الأهلى فى مونديال الأندية باجتماع فنى فيديو كونفرانس

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى متابعيها بصور للاعبى الفريق من داخل اجتماع عقده الاتحاد الدولى الكرة القدم "فيفا" عن طريق الفيديو كونفرانس للترحيب ببعثة المارد الأحمر، استعدادا للمشاركة فى مونديال الأندية، ومواجهة نادي الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل فى افتتاح البطولة التى يشارك فيها المارد الاحمر للمرة السادسة فى تاريخة.

موعد مباراه الاهلي والدحيل فى مونديال الانديه
 

وظهر لاعبو الأهلى فى الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية للنادى عبر موقع فيس بوك فى الاجتماع الترحيبي الذى نظمه الفيفا داخل مقر البعثة فى قطر، استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام الدحيل الخميس المقبل.

تدوينه حساب الأهلى
تدوينه حساب الأهلى

ويستعد فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لبدء رحلته فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل، بافتتاح مشوار الفريق فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

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ويدخل المارد الأحمر، بطل الثلاثية التاريخية بالموسم الماضى، مباريات المونديال وفى جعبته 31 مباراة دون هزيمة على مستوى كل البطولات، من بينها 22 مباراة فى الدورى، ويطمح الأهلى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام بطل قطر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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