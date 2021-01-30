الامارات | محكمة دولية تمنح الوحدة مليون دولار من قيمة انتقال خربين إلى الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة دولية تمنح الوحدة مليون دولار من قيمة انتقال خربين إلى الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نادي الوحدة السوري على تعويض بأكثر من مليون دولار أميركي من الظفرة الإماراتي، نتيجة حكم صادر من محكمة تحكيم الرياضية الجمعة في قضية انتقال المهاجم السوري عمر خربين من الظفرة إلى الهلال السعودي في عام 2017.

أيّدت المحكمة قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في تموز/يوليو 2019، وجاء في حكمها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "يتعين على نادي الظفرة الدفع لنادي الوحدة الرياضي خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ اجمالي 1,09 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة 5%سنويا على المبلغ المذكور من 23 يونيو 2017 حتى تاريخ نفاذ الدفع".

وبعد انتقال خربين من الوحدة إلى الظفرة على سبيل الاعارة في ديسمبر 2015، اشترى الاخير عقده في مارس 2016 مقابل مليون دولار أميركي يتم تسديدها على دفعات حتى 1 يناير 2021.

واتفقت الاطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) انه بحال انتقاله الى ناد جديد قبل انتهاء مهلة التسديد، سيكون على الظفرة أن يسدد للوحدة الذي نشأ اللاعب في صفوفه، 20% من قيمة انتقاله الى فريق آخر.

في المقابل، بلغت قيمة البند الجزائي بين الظفرة وخربين 6,5 ملايين دولار بحال اراد فسخ عقده من طرف واحد.

وبعد انتقاله على سبيل الاعارة إلى الهلال السعودي في 2017، فسخ عقده لينتقل بشكل كامل الى فريق العاصمة الرياض مسددا مبلغ 5,5 ملايين دولار للنادي الاماراتي بعد حصول تسوية بينهما.

انتقالٌ دفع الوحدة إلى المطالبة بحصة 20% من الظفرة الذي رفض تسديدها معتبرا ان اللاعب لم ينتقل وقد فسخ عقده بنفسه.

لجأ النادي السوري إلى الاتحاد الدولي في اكتوبر 2017 مطالبا الظفرة بتسديد 1,3 مليون دولار وهو ما حكم به فيفا لمصلحته في يوليو 2019، معتبرا ان الانتقال قد حصل بين الظفرة والهلال.

لكن الظفرة لجأ إلى محكمة التحكيم التي منحت في نهاية المطاف الوحدة حق الحصول على 1,09 مليون دولار على تعويض لانتقال خربين، معتبرة ان مبلغ 5,5 ملايين دولار كان بدل انتقال للاعب، برغم انه كان على شكل بند جزائي.

وقال وكيل النادي السوري المحامي جيرار حبيبيان لفرانس برس "تم اللجوء إلى البند الجزائي لمحاولة التهرب من دفع المبلغ المستحق للوحدة، خصوصا وان الاطراف الثلاثة كانوا على علم بالاتفاق حول منح الوحدة 20% من قيمة الانتقال".

يذكر ان خربين (27 عاما)، افضل لاعب في اسيا عام 2017 والمتوج مع الهلال بلقب الدوري ثلاث مرات، فك ارتباطه بالهلال الشهر الجاري منتقلا الى الوحدة الإماراتي حتى 2023.

ومثل خربين سوريا في 44 مباراة بين 2012 و2019 سجل خلالها 18 هدفا، قبل اعلان الاتحاد السوري لكرة القدم إيقافه في وفمبر 2020 عن تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة بسبب خلافات مع المدرب التونسي للمنتخب نبيل معلول.

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