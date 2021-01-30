الامارات | نيوكاسل ينتزع فوزا تاريخيا من إيفرتون لم يتحقق منذ 20 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل ينتزع فوزا تاريخيا من إيفرتون لم يتحقق منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلص نيوكاسل من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتزع فوزا ثمين 2 / صفر على مضيفه إيفرتون اليوم السبت في المرحلة الـ21 من المسابقة.

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الأول له بعد خمس هزائم متتالية في المسابقة كما أنه الفوز الأول له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر. وتجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لنيوكاسل في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليكون الفوز الأول لنيوكاسل على إيفرتون بملعبه في الدوري منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان ويلسون سجل هدفي الفوز على إيفرتون 2 / 1 في مباراة الذهاب بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل على إيفرتون ذهابا وإيابا في موسم واحد منذ التغلب عليه 3 / 1 و6 / 2 في موسم 2001 / 2002.

والفوز هو الثاني فقط لنيوكاسل في آخر 17 مباراة خاضها أمام إيفرتون على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي مقابل عشر هزائم وخمسة تعادلات.

وكان الفوز الوحيد السابق لنيوكاسل في هذه المباريات الـ17 بنتيجة 1 / صفر في سبتمبر 2010 .

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الثالث له فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كما أنه الأول خارج ملعبه منذ فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 / صفر في 27 نوفمبر الماضي.

وفشل دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون في هز شباك نيوكاسل للمرة الأولى في آخر خمس مباريات بين الفريقين بالدوري الإنجليزي بعدما سجل خمسة أهداف في المباريات الأربع الماضية بين الفريقين.

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