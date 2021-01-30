شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يتجاوز آلامه.. ويكمل بطولة «أديليد» الاستعراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحب نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، من مباراة استعراضية في أديليد بسبب بثور في يده.

ورغم ذلك عاد نوفاك من جديد للمشاركة في المجموعة الثانية ليساعد مواطنه فيليب كراينوفيتش في الفوز على يانيك سينر.

وكان من المفترض أن يلعب ديوكوفيتش أمام 4 آلاف متفرج، لكنه انسحب قبل دقائق من بدء مباراته بسبب الإصابة وشارك مواطنه فيليب كراينوفيتش بدلا منه.

وفى مفاجأة سعيدة للجماهير نزل ديوكوفيتش إلى أرض الملعب ليشارك في المجموعة الثانية بعد فوز كراينوفيتش، زميله في التدريبات، بالمجموعة الأولى ويحسم الفوز 6-3 و6-3 على اللاعب الإيطالى الشاب.

وقال ديوكوفيتش الذي استمتع بيومه الأول بعد نهاية الحجر الصحى الإلزامى لمدة 14 يوما: «أشعر بالأسف لعدم تمكنى من اللعب منذ البداية».

وأضاف: «خضعت للعلاج بواسطة الطبيب ولم أكن في أفضل حالاتى في آخر يومين ولم أعلم رد فعلى».

وبدا أن ديوكوفيتش لا يعانى من الضمادة الكبيرة التي وضعها على يده اليمنى.

وأكد: «الأمر ليس سهلا لكنه جزء مما نفعله، نحن محترفون، تعلمنا على مدار السنوات اللعب رغم الألم».

وتساءل: «هل الألم محتمل أم لا؟ بالتأكيد بعد التدريبات الشاقة وقبل انطلاق بطولتى كأس اتحاد اللاعبين المحترفين وأستراليا المفتوحة تتجنب المخاطرة».

وسيسعى ديوكوفيتش وكراينوفيتش للدفاع عن لقب كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للفرق الأسبوع المقبل.

ثم يستهل المصنف الأول عالميا مشواره لحصد لقبه التاسع في أستراليا المفتوحة في 8 فبراير.

وقال كراينوفيتش: «ما هو شعور التدرب مع نوفاك لأسبوعين؟ ليس سهلا. لكن يمكن مشاهدة أنه يلعب بشكل جيد لذا فالتدريب كان جيدا».

وأشار ديوكوفيتش إلى أنه لم يستطع مقاومة إغراء النزول إلى أرض الملعب واللعب.

وأضاف: «كان عليّ اللعب بعد مشاهدة أغلب المدرجات ممتلئة. كان يجب أن ألعب. لم نلعب أمام جماهير بهذا العدد منذ فترة طويلة لذا فهذا استثنائى».

ويلعب رفائيل نادال ودومينيك تيم وسيرينا وليامز وشقيقتها فينوس ونعومى أوساكا وآشلى بارتى وسيمونا هاليب في وقت لاحق من اليوم.